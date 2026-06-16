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Iranske utrikesministern Abbas Araghchi (Dmitri Lovetsky/AP/TT)
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Iran: Förhandlingar inleds ”troligtvis” på fredag

Av Alice Hermansson
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Slutgiltiga förhandlingar om Irans kärnenergiprogram inleds troligtvis på fredag. Det uppger Irans utrikesminister Abbas Araghchi i ett uttalande, enligt Reuters.

Samtalen planeras att hållas i Schweiz och markerar starten på den 60 dagar långa förhandlingsperioden mellan länderna.

I sitt uttalande varnar Araghchi även Israel för att fortsätta sin militära operation mot Hizbollah i södra Libanon. Han menar att det utgör ett brott mot avtalets villkor.

– Enligt vår uppfattning är de två parterna i samförståndsavtalet USA och Israel på den ena sidan, och Iran och Hizbollah på den andra, säger utrikesministern.

Israel har å sin sida sagt att landet inte omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA.

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