Iran har skickat robotar mot amerikanska baser
Det iranska revolutionsgardet säger i ett uttalande att man under natten till söndagen har attackerat en amerikansk militärbas i Kuwait samt en flottbas i Bahrain. Det rapporterar New York Times.
Attackerna ska ha genomförts med drönare och robotar. Enligt uttalandet är de ett svar på de attacker mot iranska mål i Hormuzsundet som USA genomförde sent på söndagen, skriver BBC.
I ett uttalande i statliga medier säger revolutionsgardet att amerikanska baser i området kommer ”uppleva ett helvete” de kommande dagarna, skriver Reuters.
En amerikansk tjänsteman bekräftar attackerna, men uppger att ingen ska ha dödats i attackerna.
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