Iran har skickat robotar mot amerikanska baser

Till vänster: Iransk robot avfyras i januari 2024. Till höger: Bild från Hormuzsundet den 16 juni i år. Bilderna har inget med innehållet i artikeln att göra.

Det iranska revolutionsgardet säger i ett uttalande att man under natten till söndagen har attackerat en amerikansk militärbas i Kuwait samt en flottbas i Bahrain. Det rapporterar New York Times.

Attackerna ska ha genomförts med drönare och robotar. Enligt uttalandet är de ett svar på de attacker mot iranska mål i Hormuzsundet som USA genomförde sent på söndagen, skriver BBC.

I ett uttalande i statliga medier säger revolutionsgardet att amerikanska baser i området kommer ”uppleva ett helvete” de kommande dagarna, skriver Reuters.

En amerikansk tjänsteman bekräftar attackerna, men uppger att ingen ska ha dödats i attackerna.