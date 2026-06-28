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Till vänster: Iransk robot avfyras i januari 2024. Till höger: Bild från Hormuzsundet den 16 juni i år. Bilderna har inget med innehållet i artikeln att göra. (AP, AP/TT)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Iran har skickat robotar mot amerikanska baser

Av Felix Ruiz Wedjesjö, Hannah Gustafsson
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Det iranska revolutionsgardet säger i ett uttalande att man under natten till söndagen har attackerat en amerikansk militärbas i Kuwait samt en flottbas i Bahrain. Det rapporterar New York Times.

Attackerna ska ha genomförts med drönare och robotar. Enligt uttalandet är de ett svar på de attacker mot iranska mål i Hormuzsundet som USA genomförde sent på söndagen, skriver BBC.

I ett uttalande i statliga medier säger revolutionsgardet att amerikanska baser i området kommer ”uppleva ett helvete” de kommande dagarna, skriver Reuters.

En amerikansk tjänsteman bekräftar attackerna, men uppger att ingen ska ha dödats i attackerna.

New York Times rapporterar löpande om konflikten
NY Times  · Ofta betalvägg
Revolutionsgardet: Fredsprocessen riskerar att stoppas helt
BBC
CNN rapporterar löpande om konflikten
live · CNN
USA: Panamaflaggat tankfartyg attackerat av Iran
Reuters  · Ofta betalvägg
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