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En kvinna vid en mur med antiamerikanska budskap i Teheran. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Källa: Både USA och Iran kan fortfarande dra sig ur

Av Jacob Ruderstam
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Både USA och Iran kan fortfarande dra sig ur avtalet som väntas skrivas under på fredag. Det säger en högt uppsatt amerikansk källa till flera internationella medier. Källan har under onsdagskvällen presenterat de 14 punkterna som utgör det avtal som formellt ska undertecknas i Schweiz.

– Jag tror att mötet i Schweiz kommer att bli mycket viktigt för att verkligen se hur vi tar oss vidare till nästa fas, säger källan.

De 14 punkterna som nu presenteras stämmer i stora delar överens med 14-punktsplanen som flera medier skrev om redan tidigare under onsdagen.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

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Källan: Mötet blir avgörande för om samförståndsavtalet utvecklas till ett bindande avtal
Reuters  · Ofta betalvägg
CNN har skrivit ut samtliga 14 punkter ...
CNN
... och Sky News har sammanställt de viktigaste punkterna
live · Sky News
Avtalet ”presenteras” efter flera dagar av spekulationer och uppgifter om detaljerna
AP  · Ofta betalvägg
The Guardian rapporterar löpande
live · www.theguardian.com
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