Källa: Både USA och Iran kan fortfarande dra sig ur

En kvinna vid en mur med antiamerikanska budskap i Teheran.

Både USA och Iran kan fortfarande dra sig ur avtalet som väntas skrivas under på fredag. Det säger en högt uppsatt amerikansk källa till flera internationella medier. Källan har under onsdagskvällen presenterat de 14 punkterna som utgör det avtal som formellt ska undertecknas i Schweiz.

– Jag tror att mötet i Schweiz kommer att bli mycket viktigt för att verkligen se hur vi tar oss vidare till nästa fas, säger källan.

De 14 punkterna som nu presenteras stämmer i stora delar överens med 14-punktsplanen som flera medier skrev om redan tidigare under onsdagen.