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Thomas Stenström och flera andra artister kommer att anordna en ”folkfest” parallellt med Jimmie Åkessons (SD) tal i Almedalen under onsdagen. (Henrik Montgomery/TT, Pär Bäckström/TT)
AlmedalenSD:s halvdag

Kändisar och Greenpeace i protest under Åkessons tal

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Parallellt med att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller tal på Almedalsveckan under onsdagen kommer en ”folkfest” under parollen ”Vi är Sverige” att anordnas bara några hundra meter bort. Bakom evenemanget står bland annat Greenpeace, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Flera artister kommer att uppträda under ”folkfesten” – bland annat Thomas Stenström, Titiyo, Stefan Sundström, Melissa Horn och Erik Lundin, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande. Därtill ska ett antal kändisar och företrädare för olika organisationer hålla tal.

I sitt pressmeddelande nämner inte Greenpeace att evenemanget äger rum samtidigt som Åkessons tal. Det gör däremot Thomas Stenström, som i ett Instagram-inlägg säger att det är ett ”alternativ” till talet.

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