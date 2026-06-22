KD lanserar partivision: ”Blågul comeback”

KD-ledaren Ebba Busch presenterar den nya partivisionen ”Sverigedrömmen” på en pressträff under Almedalsveckans första dag. Det rapporterar TT.

– Valvinsten är i fara för det blågula laget. Vi behöver lägga i en extra växel. Men jag tror att det kan bli en rekordstor blågul comeback, säger hon.

Visionen för de kommande åren innefattar bland annat satsningar på familjers ekonomi, välfärden och en ”värderingskamp”.

Busch stänger också tydligt dörren till en regering med några andra än Tidöpartierna, skriver TV4 Nyheterna.

– Magdalena Andersson är inte min statsministerkandidat av den enkla anledningen att hon kommer med en politik som kommer att vara skadlig för Sverige.