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Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) spikar upp ett plakat i Visby på måndagen. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenKD:s halvdag

KD:s nya vallöfte: Max tolv småbarn i förskolegrupp

Av Marcus Lindén
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Kristdemokraterna vill införa nya lagar så att förskolans småbarnsgrupper aldrig överstiger tolv barn, skriver partiledaren Ebba Busch på Aftonbladets debattsida. Att KD går till val på mindre barngrupper för alla barn under tre år meddelas under partiets halvdag i Almedalen.

Redan i dag finns sådana riktlinjer, men snittet ligger ständigt högre. Partiet ser det som ett bra tillfälle med tanke på att födslotalen och barnkullarna förväntas minska de kommande åren.

”Kristdemokraternas vallöfte är både nationellt och lokalt. Med ett nationellt lagstiftat maxtak sätter vi press på kommunerna att pressa ner barngrupperna”, skriver Busch.

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Ebba Busch: Inför ett tak i förskolan – max tolv barn per grupp
debatt · Aftonbladet
Busch: ”Vill man ha ett tryggt Sverige måste vi börja med barnen”
TT
Utredaren: Högst tolv barn i yngsta barngrupperna (16 juni)
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