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Religiösa ledare visar sin respekt vid kistan. (Vahid Salemi /AP/TT)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Ayatollans begravning har inletts – miljoner väntas

Av Anders Hovne
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På lördagen inleddes formellt Irans tidigare ayatolla Ali Khameneis begravning i Teheran, skriver AFP. Enligt nyhetsbyråns reporter på plats har tusentals människor tagit sig till det religiösa komplex där ceremonin äger rum.

Iranska myndigheter säger sig uppskatta att mellan 15 och 20 miljoner deltagare bara i huvudstaden de kommande tre dagarna. Begravningen kommer att pågå i sex dagar. Under den tiden ska kistan bland annat föras till heliga städer i grannlandet Irak innan Khamenei slutligen jordfästs i sin hemstad Mashhad.

Ali Khamenei styrde Iran från 1989 tills det att han dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall 28 februari i år.

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