Kinas bilmarknad på väg mot sämsta året sedan pandemin

Kinas bilmarknad är på väg mot det sämsta året sedan 2021, rapporterar CNBC.

Enligt nya siffror från Kinas personbilsförbund föll försäljningen med drygt 20 procent under årets första sex månader jämfört med i fjol. Ny prognos för 2026 är ett tapp på 14 procent till 20,4 miljoner sålda personbilar.

Hongkongbaserade investmentbanken Citic CLSA räknar med ett försäljningstapp på omkring 20 procent. Den amerikanska analysfirman Sino Auto Insights grundare Tu Le delar den dystra bilden:

– Det kommer att bli ett brutalt år.

Bakom nedgången ligger stigande energi- och drivmedelspriser och att Peking har slopat subventioner för elbilar, enligt CNBC.