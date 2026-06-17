Koalition står redo att röja minor i Hormuzsundet

Till vänster syns det franska hangarfartyget Charles de Gaulle när det passerade genom Öresund i mars i år. Till höger syns USA:s president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron under det pågående G7-mötet.

Efter beskedet om ett avtal mellan Iran och USA står en koalition bestående av ett 20-tal länder redo att röja minor och på andra sätt underlätta för sjöfarten när Hormuzsundet öppnar igen, rapporterar France 24.

Tv-kanalen uppger att Frankrike och Storbritannien har varit drivande i att samla länderna i koalitionen. Utöver dem har bland annat Tyskland och Italien sagt sig vara redo att ställa upp med minröjningsfartyg.

Frankrike har i sin tur haft ett atomdrivet hangarfartyg på plats i närheten av den arabiska halvön sedan mitten av maj.

– Det kan sättas in inom två till tre dagar, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i måndags, men tillade att det inte är säkert att USA kommer att tacka ja till erbjudanden om hjälp.