Koalition står redo att röja minor i Hormuzsundet
Efter beskedet om ett avtal mellan Iran och USA står en koalition bestående av ett 20-tal länder redo att röja minor och på andra sätt underlätta för sjöfarten när Hormuzsundet öppnar igen, rapporterar France 24.
Tv-kanalen uppger att Frankrike och Storbritannien har varit drivande i att samla länderna i koalitionen. Utöver dem har bland annat Tyskland och Italien sagt sig vara redo att ställa upp med minröjningsfartyg.
Frankrike har i sin tur haft ett atomdrivet hangarfartyg på plats i närheten av den arabiska halvön sedan mitten av maj.
– Det kan sättas in inom två till tre dagar, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i måndags, men tillade att det inte är säkert att USA kommer att tacka ja till erbjudanden om hjälp.
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