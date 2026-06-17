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Till vänster syns det franska hangarfartyget Charles de Gaulle när det passerade genom Öresund i mars i år. Till höger syns USA:s president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron under det pågående G7-mötet. (Johan Nilsson/TT, Christopher Katsarov/AP/TT)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Koalition står redo att röja minor i Hormuzsundet

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter beskedet om ett avtal mellan Iran och USA står en koalition bestående av ett 20-tal länder redo att röja minor och på andra sätt underlätta för sjöfarten när Hormuzsundet öppnar igen, rapporterar France 24.

Tv-kanalen uppger att Frankrike och Storbritannien har varit drivande i att samla länderna i koalitionen. Utöver dem har bland annat Tyskland och Italien sagt sig vara redo att ställa upp med minröjningsfartyg.

Frankrike har i sin tur haft ett atomdrivet hangarfartyg på plats i närheten av den arabiska halvön sedan mitten av maj.

– Det kan sättas in inom två till tre dagar, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i måndags, men tillade att det inte är säkert att USA kommer att tacka ja till erbjudanden om hjälp.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

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Expert: USA:s flotta har otillräckliga resurser för minröjning
www.france24.com
Osäkert om Iran faktiskt har lagt ut minor (16 juni)
NY Times  · Ofta betalvägg
Kan ta lång tid att röja Hormuzsundet från minor (16 juni)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Frankrike är redo att hjälpa USA – när faran har lagt sig (18 mars)
CNBC
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MellanösternkrisenFredssamtalenStorbritannienFrankrikeEuropaItalienUSATysklandMellanösternIranNordamerika Emmanuel Macron