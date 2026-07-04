Köerna till bensinstationer växer i hela Ryssland

De ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar blir alltmer märkbara runt om i Ryssland, rapporterar flera medier.

I Moskva växer köerna till bensinstationerna, som infört restriktioner på tankning och ofta har helt slut på bensin, skriver Moscow Times. Bilister tvingas köa i upp till två timmar för att komma åt en ledig pump.

I staden Novorossijsk har all bränsleförsäljning till privatpersoner stoppats, och i den närliggande turiststaden Anapa har vakter kallats in för att stoppa bråk vid bensinstationer, skriver Reuters.

I den sibiriska regionen Zabajkalskij vittnar en lokal ledamot om att folk köar i 36 timmar för 15 liter bensin.

”Det här är inte bara brist på tillgång – det är ett statligt misslyckande”, skriver han i sociala medier.

På lördagen skrev Vladimir Putin under en ny lag om skattelättnader i syfte att stärka den inhemska bränslesektorn.