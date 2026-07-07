Kristersson om affären: ”Jag är mycket stolt”
Sveriges statsminister Ulf Kristersson är ”mycket stolt” över att Nato ska köpa uppemot tio spaningsflygplan av typen Global Eye av svenska Saab, skriver DN.
Det sade han enligt tidningen vid den pressträff där Natos generalsekreterare Mark Rutte gav beskedet.
I ett pressmeddelande ger Kristersson ett mer utförligt uttalande om affären.
”Det här visar att Sverige tar försvar och säkerhet på allra största allvar och har en unik försvarsindustri”, säger Kristersson i pressmeddelandet.
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