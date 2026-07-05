Kristersson om sin påstådda ”surhet”: ”Jag är inte arg”

Statsminister Ulf Kristersson (M) är pressad från flera håll inför valet om två månader, skriver DN. Hans regeringsunderlag släpar efter i opinionen och det har riktats intern kritik mot M-ledarens ledarskap. Bland annat menar flera kritiker att statsministern uppfattas som sur och irriterad i intervjusammanhang. En bild som Kristersson inte känner igen.

– Det som har hänt några gånger är att jag har ifrågasatt ett antal grundläggande premisser i några frågor, säger han och menar att han ”inte är arg”.

Vidare pratar Kristersson om den svaga opinionen. Han tror inte att väljarna är missnöjda med regeringens hårda linje kring migration och kriminalitet. Samtidigt understryker han att nästa mandatperiod, om Tidöpartierna får makten, kommer att spelas ut på ett annorlunda sätt.