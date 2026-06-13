L: Staten bör ta större ansvar för skolan
Regeringen för inte alls ”nedskärningspolitik” för skolan. Det skriver Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Joar Forssell i Expressen, som svar på en debattartikel från Vänsterpartiet.
I själva verket är det tvärtom, menar han och argumenterar för att staten bör få ett större ansvar i frågan.
”Det är uppenbart att vänsterstyret i SKR och kommunerna är oförmögna att ansvara över något så viktigt som skolan.”
Om debattören
Joar Forssell (L), utbildningspolitisk talesperson
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Förstatligandet av skolan • Kontext
Trots att kommunerna haft huvudansvar för skolan i 35 år lever frågan om ett förstatligande. Tidöpartierna är splittrade och en oväntad trio är de enda riksdagspartierna som är för.
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