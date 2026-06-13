L: Staten bör ta större ansvar för skolan

Regeringen för inte alls ”nedskärningspolitik” för skolan. Det skriver Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Joar Forssell i Expressen, som svar på en debattartikel från Vänsterpartiet.

I själva verket är det tvärtom, menar han och argumenterar för att staten bör få ett större ansvar i frågan.

”Det är uppenbart att vänsterstyret i SKR och kommunerna är oförmögna att ansvara över något så viktigt som skolan.”