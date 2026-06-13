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Elever i klassrum. (Viktoria Bank/TT / TT Nyhetsbyrån)
Läget i svenska skolan

L: Staten bör ta större ansvar för skolan

Av Olivia W Demred
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Regeringen för inte alls ”nedskärningspolitik” för skolan. Det skriver Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Joar Forssell i Expressen, som svar på en debattartikel från Vänsterpartiet.

I själva verket är det tvärtom, menar han och argumenterar för att staten bör få ett större ansvar i frågan.

”Det är uppenbart att vänsterstyret i SKR och kommunerna är oförmögna att ansvara över något så viktigt som skolan.”

Om debattören

Joar Forssell (L), utbildningspolitisk talesperson

Just nu upplåst för alla
Förstatligandet av skolanKontext
Trots att kommunerna haft huvudansvar för skolan i 35 år lever frågan om ett förstatligande. Tidöpartierna är splittrade och en oväntad trio är de enda riksdagspartierna som är för.
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Läget i svenska skolanJoar ForssellLiberalernaVänsterpartietPolitikUtbildningspolitikDebatt