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En gravid kvinna. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska befolkningsutvecklingen

Läkare: Måste öka kunskapen om fertilitet i Sverige

Av Jacob Ruderstam
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I Sverige vet många mycket om hur graviditet undviks, men förvånansvärt lite om hur fertilitet faktiskt fungerar. Det skriver två reproduktionsläkare på DN Debatt.

Det är inte moralism, konservatism eller ett försök att skuldbelägga kvinnor att tydligt understryka att kvinnors fertilitet minskar från mitten av 30-årsåldern, står det i deras text.

Debattörerna hoppas bland annat att kunskapen om fertilitet ökar och sätts in tidigare, i skolan, primärvården och folkhälsoarbetet. De säger att provrörsbefruktning, IVF, förvisso är en medicinsk revolution, men det kan inte sudda ut biologins gränser.

Om debattörerna

Ingvar Ek, medicine doktor, reproduktionsläkare.

Hana Shabana, certifierad subspecialist i reproduktionsmedicin. Forskar vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet.

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