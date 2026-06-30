Lann: Blivit ännu viktigare att förstatliga vården

Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) säger till DN att frågan om ett förstatligande av svensk sjukvård har blivit ännu viktigare. Förra sommaren, efter en två år lång utredning av frågan, stod det klart att frågan saknar stöd i riksdagen.

Lann säger sig vara ”helt övertygad” om att partierna som är emot slår vakt om regionpolitikerna.

– Jag tror att det var för smärtsamt inom partierna att ta konflikten.

Ministern säger också att hon hoppas att Socialdemokraterna ska ställa sig på KD:s sida när det gäller frågan om statlig vård.