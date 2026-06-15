Libanon varnar interna flyktingar: Rusa inte hem

En kvinna som flytt är på väg tillbaka till sitt hem i hamnstaden Sidon i Libanon.

Myndigheter i södra Libanon varnar internflyktingar att inte rusa hem efter att USA och Iran skrivit under fredsavtalet. Anledningen är att Israel inte kommer att dra tillbaka sina trupper från området, rapporterar Reuters.

Israeliska styrkor har upprättat vad de kallar en säkerhetszon i södra Libanon under striderna mot den Iranstödda shiamilisen Hizbollah. Attacker mot området har fortsatt trots en överenskommelse om vapenvila mellan Israel och Libanon.

– Vi är tveksamma. Vi kan inte lita på Israel, säger Mona Mazeh som flytt från sitt hem nära staden Tyr, som bombats flera gånger.

Israels försvarsminister Israel Katz säger att Israel inte är del av avtalet mellan USA och Iran, och inte kommer att dra sig tillbaka från södra Libanon, Gaza eller Syrien.