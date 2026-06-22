M:s vallöfte: Dubbla straff för våld i nära relation

Moderaterna lovar att skärpa lagstiftningen kring mäns våld mot kvinnor. Partiet går bland annat till val på att dubbla straffen för våld i nära relationer, skriver TT. De vill också utreda om det ska bli lättare att dömas för grov kvinnofridskränkning.

Förslaget presenterades på måndagen av justitieminister Gunnar Strömmer (M), statsminister Ulf Kristersson (M) och finansminister Elisabeth Svantesson (M). Ministrarna menar att mäns våld mot kvinnor ska bekämpas på samma sätt som gängkriminaliteten.

– Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av partnervåld. Att synliggöra det är också en viktig del i att bekämpa den här allvarliga brottsligheten, säger Ulf Kristersson.