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Justitieminister Gunnar Strömmer (M), statsminister Ulf Kristersson (M), och finansminister Elisabeth Svantesson (M) (Lars Schröder/TT)
Valet 2026Valrörelsen

M:s vallöfte: Dubbla straff för våld i nära relation

Av Alice Hermansson
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Moderaterna lovar att skärpa lagstiftningen kring mäns våld mot kvinnor. Partiet går bland annat till val på att dubbla straffen för våld i nära relationer, skriver TT. De vill också utreda om det ska bli lättare att dömas för grov kvinnofridskränkning.

Förslaget presenterades på måndagen av justitieminister Gunnar Strömmer (M), statsminister Ulf Kristersson (M) och finansminister Elisabeth Svantesson (M). Ministrarna menar att mäns våld mot kvinnor ska bekämpas på samma sätt som gängkriminaliteten.

– Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av partnervåld. Att synliggöra det är också en viktig del i att bekämpa den här allvarliga brottsligheten, säger Ulf Kristersson.

Vill undersöka möjligheten att dubblera straffen för grov kvinnofridskränkning
TT
Vården, skatter och straff är M:s huvudlöften
TT
Moderaterna: Höjt straff för män som gör livet till ett helvete
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Moderaterna presenterar nytt vallöfte
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