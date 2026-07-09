Magnifika sjuan halkar efter – förbryllar Wall Street
Teknikjättarna i ”magnifika sjuan” som drivit den nästan fyra år långa tjurmarknaden på Wall Street har trots AI-boomen halkat efter rejält på börsen i år, skriver Bloomberg. Utvecklingen förbryllar strateger, som väntat sig att bolagen skulle bidra till att lyfta S&P 500-indexet mer, skriver nyhetsbyrån.
Nu ser flera storbanker köpläge i magnifika sjuan, där Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Apple, Microsoft och Amazon ingår.
Flera av dem har satsat enorma summor på utbyggnaden av AI-kapacitet.
– Marknaden är inte längre lika förtjust i att de lägger så stora delar av sina kassaflöden på investeringar utan att veta vilken avkastning de får, säger förvaltaren Ken Mahoney.
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