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Investeraren Patrick Casey på New York Stock Exchange. Arkivbild. (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Magnifika sjuan halkar efter – förbryllar Wall Street

Av Andreas Victorzon
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Teknikjättarna i ”magnifika sjuan” som drivit den nästan fyra år långa tjurmarknaden på Wall Street har trots AI-boomen halkat efter rejält på börsen i år, skriver Bloomberg. Utvecklingen förbryllar strateger, som väntat sig att bolagen skulle bidra till att lyfta S&P 500-indexet mer, skriver nyhetsbyrån.

Nu ser flera storbanker köpläge i magnifika sjuan, där Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Apple, Microsoft och Amazon ingår.

Flera av dem har satsat enorma summor på utbyggnaden av AI-kapacitet.

– Marknaden är inte längre lika förtjust i att de lägger så stora delar av sina kassaflöden på investeringar utan att veta vilken avkastning de får, säger förvaltaren Ken Mahoney.

Förvaltare: Svårt för börsen att nå prognosen om inte jättarna hakar på
Bloomberg  · Ofta betalvägg

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bakgrund · www.investopedia.com
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