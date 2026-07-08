Wall Street öppnar nedåt efter upptrappningen

Wall Street följer upp tisdagens röda siffror med att öppna nedåt på onsdagen efter den upptrappade konflikten i Mellanöstern. Efter tio minuters handel är breda S&P 500-indexet ner 0,6 procent, Nasdaq backar 0,3 procent och Dow faller 0,9 procent.

President Donald Trump meddelade att vapenvilan med Iran är bruten, samtidigt som USA har slopat det tillfälliga tillståndet för att sälja iransk olja. Oljepriserna och marknadsräntorna fortsätter att stiga, medan globala börsindex pressas.

Under gårdagen föll chip- och AI-sektorn brett och trenden ser ut att fortsätta. Enligt Bloombergs strateg Cameron Crise är det för tidigt att säga att AI-trenden på börsen är bruten. Däremot är den ”lätta AI-handeln” definitivt historia, skriver han i en kommentar.

På onsdagen studsar flera av tisdagens AI-förlorare tillbaka. Western Digital är upp 4 procent, medan Applied Materials ökar 3 procent.

Oljerelaterade aktier går bra på onsdagen, noterar CNBC. Marathon Petroleum, Chevron och Exxon Mobil stiger 1-2 procent. Flygbolag och kryssningsbolag som är beroende av bränslepriser går samtidigt åt andra hållet. Exempelvis tappar United Airlines, Delta Air Lines och Norwegian Cruise Line 2-3 procent.

Space X föll i går över 6 procent under den första handelsdagen som aktien togs upp i Nasdaq 100-indexet. Rymdbolaget hämtar sig något på onsdagen och stiger 1,5 procent, men skvalpar fortsatt strax över introduktionskursen 150 dollar.

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