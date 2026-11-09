New York-börserna stiger kraftigt på måndagen, efter torsdagens tunga fall kopplade till AI-industrin. Vid 15.45 står indexen:



· S&P 500: +1,5 %

· Dow: +1,3 %

· Nasdaq: +1,8 %



Helgens stora nyhet handlade om Nvidias vd Jensen Huang, som i söndags kväll bad om ursäkt för en otrohetsaffär med en kvinna som utreds för misstänkt spioneri för Kina. Aktietappet har minskat till 5 procent.

Även Super Micro Computer, som är tätt kopplat till Nvidia, backar 1 procent mot strömmen i sektorn.

Flera andra techbolag stiger kraftigt. Bland annat Alphabet, som är upp 4 procent, AMD som stiger 9 procent och Amazon som stiger 5 procent.

Oljepriset faller omkring 5 procent efter nytt hopp om en diplomatisk lösning mellan Iran och USA.

Räntan på amerikanska långräntan med tio års löptid har fortsatt ner sedan mellanårsvalet, till 4,84 procent. Det betyder att investerare accepterar lägre avkastning för att köpa amerikanska statspapper.

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