”Ny MP-politik väntar om de hamnar i regering igen”

Mycket pekar på en S-ledd regering med MP efter valet. Då väntar en ny MP-politik anpassad för 2026, vilket innebär både möjligheter och risker för näringslivet. Det skriver konsulten och tidigare MP-medarbetaren Paulo Silva på DN Debatt.

”För näringslivet innebär en ny rödgrön regering att hållbarhetsagendan kommer tillbaka, men i en ny form.”

Ambitionen om minskade utsläpp kommer att bestå, men breddas, skriver Silva. Det blir också mer kapital till klimatomställningen och stärkta ekonomiska incitament för näringslivet.

Omvärldsläget – med krig och Hormuzsundets stängning – kommer också att ge upphov till ökat fokus på förnybara svenska bränslen, ökad svensk livsmedelsproduktion och självförsörjningsmål, fortsätter han.