”Ny MP-politik väntar om de hamnar i regering igen”
Mycket pekar på en S-ledd regering med MP efter valet. Då väntar en ny MP-politik anpassad för 2026, vilket innebär både möjligheter och risker för näringslivet. Det skriver konsulten och tidigare MP-medarbetaren Paulo Silva på DN Debatt.
”För näringslivet innebär en ny rödgrön regering att hållbarhetsagendan kommer tillbaka, men i en ny form.”
Ambitionen om minskade utsläpp kommer att bestå, men breddas, skriver Silva. Det blir också mer kapital till klimatomställningen och stärkta ekonomiska incitament för näringslivet.
Omvärldsläget – med krig och Hormuzsundets stängning – kommer också att ge upphov till ökat fokus på förnybara svenska bränslen, ökad svensk livsmedelsproduktion och självförsörjningsmål, fortsätter han.
Om debattören
Paulo Silva, medgrundare av New republic public affairs, fd stabschef för Miljöpartiets språkrör i riksdagen