Oljepriset delar experter: ”Trött på Hormuzhistorier”

Oljepriserna rasar – men den fortsatta resan delar experterna. Råvaruanalytikern Christian Kopfer menar att marknaden prisar in en normalisering av trafiken genom Hormuzsundet trots att återhämtningen ligger flera månader bort.

– Det speglar egentligen inte den fysiska balansen. Det är väldigt mycket förväntansbilder, säger han till Affärsvärlden.

Spekulationshandlaren Frank Walbaum hör till dem som tror att oljeprisraset fortsätter och har tagit en kort position i råvaran, skriver EFN.

– Marknaden är lite trött på historier om Hormuzsundet, säger han till kanalen.