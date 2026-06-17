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Japansk oljetanker. Illustrationsbild. (/AP/TT / AP)
MellanösternkrisenOljemarknaden

Oljepriset delar experter: ”Trött på Hormuzhistorier”

Av Andreas Victorzon
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Oljepriserna rasar – men den fortsatta resan delar experterna. Råvaruanalytikern Christian Kopfer menar att marknaden prisar in en normalisering av trafiken genom Hormuzsundet trots att återhämtningen ligger flera månader bort.

– Det speglar egentligen inte den fysiska balansen. Det är väldigt mycket förväntansbilder, säger han till Affärsvärlden.

Spekulationshandlaren Frank Walbaum hör till dem som tror att oljeprisraset fortsätter och har tagit en kort position i råvaran, skriver EFN.

– Marknaden är lite trött på historier om Hormuzsundet, säger han till kanalen.

Kopfer: Tar mycket längre tid att bygga upp lager än att dra ner dem
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Walbaum: Jag ser 69 eller 70 dollar som en målnivå
efn.se

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