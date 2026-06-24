Polen: Ska skriva kontrakt om svenska ubåtar
Den 29 juni ska Polen och Sverige skriva under ett avtal om polskt köp av tre svenska ubåtar av Blekinge-klass. Det säger landets försvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz enligt Polskie Radio.
Han beskriver det som ett kontrakt hans företrädare utlovat i 30 års tid.
Sverige valdes 2025 i konkurrens med flera andra europeiska och asiatiska aktörer, skriver SVT Nyheter.
Den första leveransen väntas runt 2030. Under tiden ska Polen få en äldre ubåt av A17-klass nästa år.
Den nya ubåtstypen, som beställdes 2015 av Försvarets materielverk och tillverkas av Saab Kockums, är ännu inte färdig. Den svenska försvarsmakten väntas sjösätta den 2028.
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