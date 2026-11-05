Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) och statsminister Ulf Kristersson (M) planerar att närvara vid FN:s klimattoppmöte i Turkiet, rapporterar TT.

– Jag blir numera en av de ministrar som har mest erfarenhet av de här förhandlingarna. Så det känns jätteskönt att åka ner och få bidra med den starka rösten som Sverige är på plats, säger Pourmokhtari under en pressträff.

COP31 pågår i Antalya i Turkiet mellan 9 och 20 november. Det ekonomiska stödet till fattigare länder och utfasningen av fossila bränslen väntas bli de största konfliktfrågorna, skriver SVT Nyheter.