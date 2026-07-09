Tjeckiens president: Två månader – sedan trappar Putin upp kriget

Två månader – sedan kommer Rysslands president Vladimir Putin att trappa upp kriget i Ukraina om inte fredssamtalen fortsätter. Det säger den tjeckiske presidenten Petr Pavel till The Telegraph.

– Ryssland kommer att ha parlamentsval i september. President Putin kommer knappast att deklarera mobilisering innan dess, men när valet är över kommer fönstret att krympa, säger han.

Väljarna ställer sig allt mer negativa till det pågående kriget efter ett flertal ukrainska attacker. Samtidigt kämpar landet med inflation, bränslebrist och strömavbrott som följd. Putin har därför svårt att bibehålla lugnet bland de ryska invånarna.

Därför, menar Pavel, är det viktigt att Nato fortsätter sätta press på presidenten att sätta sig vid förhandlingsbordet.