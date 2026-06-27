Regeringen ger tillstånd för gruvplaner i Norra Kärr
Greenna Mineral, dotterbolag till kanadensiska Leading Edge Materials, får tillstånd för att kunna gå vidare med planerna på att öppna en gruva i Norra Kärr i Jönköpings kommun. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Företaget planerar att utvinna sällsynta jordartsmetaller, som bland annat används i tillverkningen av elbilar och vindkraft.
– En eventuell utvinning av fyndigheten i Norra Kärr skulle kunna tillgodose en stor del av Sveriges och EU:s försörjningsbehov och därför bör en eventuell etablering utredas vidare, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).
Nu måste bolaget göra en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om miljötillstånd, skriver regeringen.
bakgrund
Gruvprojektet Norra Kärr
Wikipedia (sv)
Gruvprojektet Norra Kärr är ett projekt som syftar till att undersöka om Norra Kärr, 15 kilometer norr om Gränna i Jönköpings kommun och Ödeshögs kommun, är en lämplig plats för brytning av vissa sällsynta jordartsmetaller, så kallade REE (Rare earth elements), vilket genomförda undersökningar antyder. Platsen är känd för att ha många ovanliga mineral och Norra Kärr är typlokal för fluoro-leakeit NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)F2. Fyndigheten består av en spricka i urberget, som för omkring 1 545 miljoner år sedan fyllts med en nefelinsyenitisk alkalibergart. Huvudsakligen består formationen av grännait, som innehåller mineralen eudialyt och katapleiit. Andra bergarter i formationen innehåller bland annat alkaliamfibol, någon gång tillsammans med alkalipyroxen.
Norra Kärr ligger 15 kilometer norr om Gränna
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