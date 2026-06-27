Regeringen ger tillstånd för gruvplaner i Norra Kärr

Greenna Mineral, dotterbolag till kanadensiska Leading Edge Materials, får tillstånd för att kunna gå vidare med planerna på att öppna en gruva i Norra Kärr i Jönköpings kommun. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Företaget planerar att utvinna sällsynta jordartsmetaller, som bland annat används i tillverkningen av elbilar och vindkraft.

– En eventuell utvinning av fyndigheten i Norra Kärr skulle kunna tillgodose en stor del av Sveriges och EU:s försörjningsbehov och därför bör en eventuell etablering utredas vidare, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Nu måste bolaget göra en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om miljötillstånd, skriver regeringen.