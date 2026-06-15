Rödgröna spår att S överger strama migrationspolitiken

Annika Hirvonen (MP), migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, och Tony Haddou (V), migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, vid en pressträff om åtgärder mot tonårsutvisningarna tidigare i år.

C, V och MP tror att S kan vara på väg att släppa sin strama migrationspolitik, skriver SvD i ett långt reportage. Alla de rödgröna partiernas migrationspolitiska talespersoner har fått frågan om att medverka, men S har avböjt. De andra tre är övertygade om att de kan få med sig S på en mer generös politik.

MP:s Annika Hirvonen spår ett kommande paradigmskifte i hela migrationsdebatten och Niels Paarup-Petersen påpekar att S har en historia av att frångå sina kongressbeslut. Vänsterpartisten Tony Haddou menar att debatten om tonårsutvisningarna visar att opinionen om invandringen har svängt.

– Socialdemokraterna har sagt ”stram migration” och sedan kommer den här kraschen, klart att de inte vill vara del av det, säger han.