Rödgröna spår att S överger strama migrationspolitiken
C, V och MP tror att S kan vara på väg att släppa sin strama migrationspolitik, skriver SvD i ett långt reportage. Alla de rödgröna partiernas migrationspolitiska talespersoner har fått frågan om att medverka, men S har avböjt. De andra tre är övertygade om att de kan få med sig S på en mer generös politik.
MP:s Annika Hirvonen spår ett kommande paradigmskifte i hela migrationsdebatten och Niels Paarup-Petersen påpekar att S har en historia av att frångå sina kongressbeslut. Vänsterpartisten Tony Haddou menar att debatten om tonårsutvisningarna visar att opinionen om invandringen har svängt.
– Socialdemokraterna har sagt ”stram migration” och sedan kommer den här kraschen, klart att de inte vill vara del av det, säger han.
Tonårsutvisningarna — det gäller saken
- Regeringen och Sverigedemokraterna enades den 1 juni om en ventil som pausar tonårsutvisningarna och höjer åldersgränsen för anknytning till 21 år.
- Personer mellan 18 och 21 år som fått utvisningsbeslut ska kunna ansöka om nytt uppehållstillstånd från Sverige enligt det nya förslaget.
- Redan i mars enades Tidöpartierna om att tillfälligt pausa utvisningarna, i väntan på en permanent lösning.
- Oppositionen och fackförbund har länge krävt stopp för tonårsutvisningarna och varnat för negativa konsekvenser för Sveriges kompetensförsörjning.
- Oppositionen är kritisk mot regeringens lösning och menar att ventilen inte löser alla problem, särskilt för dem som redan fyllt 21 eller utvisats.
Just nu upplåst för alla
Invandringen • Kontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
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