Den europeiska militära upprustningen säkrar omkring 195 000 arbetstillfällen i USA. Det säger Natos generalsekreterare Mark Rutte i en intervju med Financial Times.

Enligt Rutte handlar det om 300 miljarder dollar, omkring 3 000 miljarder kronor, i europeiska beställningar av amerikanska vapensystem, vilket bidrar till att upprätthålla sysselsättningen.

Samtidigt har amerikanska tjänstemän varnat för leveransförseningar efter kriget i Iran, som har minskat USA:s egna vapenlager. Det har lett till att flera Natoländer vänt sig utanför alliansen för att köpa vapen, bland annat från Sydkorea.

– Jag uppskattar Sydkorea och landet har en fantastisk försvarsindustri. Men de gör det förstås eftersom de egentligen föredrar att köpa från Natoländer. Problemet är att försvarsindustrin inte kan leverera i den omfattning som behövs, säger Rutte.