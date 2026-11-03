Privatägda ryska datacenter måste hålla tio procent av sin kapacitet i reserv för att säkra landets it-infrastruktur. Beslutet har fattats av president Vladimir Putin, skriver Reuters.

Syftet är att ryska myndigheter vid behov ska kunna få tillgång till kapaciteten inom 24 timmar.

Ryska datacenter har blivit mål för ukrainska drönarattacker de senaste veckorna. Bland annat har anläggningar som tillhör den ryska techjätten Yandex attackerats vid upprepade tillfällen.