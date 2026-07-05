Ryssland köper bränsle från Indien, Japan och Belarus

Ryssland vänder sig i allt högre grad utomlands för att stävja den bränslekris som orsakats av ukrainska attacker mot oljeanläggningar, rapporterar flera medier.

Mellan den 1 och 25 juni importerade Ryssland 141 000 ton bränsle från Belarus, 2,5 gånger mer än hela maj månad, rapporterar oberoende Meduza.

I veckan uppgav källor för Reuters att minst 60 000 ton bränsle köpts från Indien, och att minst 200 000 ton jetbränsle ska skeppas från Japan.

Bränslekrisen har lett till ransoneringar, trafikstockningar och torrlagda bensinmackar i hela Ryssland, och Putin har infört skattelättnader för att försöka trappa upp den inhemska produktionen.