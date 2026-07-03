S: BUP-samtal ska dra fler unga ur kriminalitet

Genom ett pilotprojekt inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har unga fått hjälp att lämna sin kriminella livstil. Nu lovar Socialdemokraterna i regionen att projektet ska utvidgas till de kommuner som vill efter valet, skriver DN.

2024 startades enheten Allvarligt normbrytande beteende. Genom samverkan med polis, skola och socialtjänst har man kommit i kontakt med många unga som inte sökt sig till BUP självmant, säger specialistläkaren Susanna Terling till tidningen.

Trots att det är svårt att säga hur många unga som faktiskt lämnar kriminaliteten beskriver S projektet som lyckat.

– Om vi kan hindra några enstaka från att bli gängkriminella har det lönat sig, säger socialborgarrådet Alexander Ojanne (S).