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Socialborgarrådet Alexander Ojanne (S). (Anna Tärnhuvud/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Valet 2026Lokalvalen i Stockholm

S: BUP-samtal ska dra fler unga ur kriminalitet

Av Ebba Örn
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Genom ett pilotprojekt inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har unga fått hjälp att lämna sin kriminella livstil. Nu lovar Socialdemokraterna i regionen att projektet ska utvidgas till de kommuner som vill efter valet, skriver DN.

2024 startades enheten Allvarligt normbrytande beteende. Genom samverkan med polis, skola och socialtjänst har man kommit i kontakt med många unga som inte sökt sig till BUP självmant, säger specialistläkaren Susanna Terling till tidningen.

Trots att det är svårt att säga hur många unga som faktiskt lämnar kriminaliteten beskriver S projektet som lyckat.

– Om vi kan hindra några enstaka från att bli gängkriminella har det lönat sig, säger socialborgarrådet Alexander Ojanne (S).

Pilotprojektet pågår i totalt tre år och väntas kosta 37 miljoner kronor
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Projektet har förlängts en gång och pågår nu fram till 2027 (2025)
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Valet 2026Lokalvalen i StockholmStockholmRegion StockholmAlexander OjanneSocialdemokraternaKriminalitetBarn & ungaPolitik