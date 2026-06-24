S i Stockholm: Fler stora hyresrätter till familjer

Socialdemokraterna i Stockholm går till val på att större hyresrätter i allmännyttan, fyror och uppåt, i huvudsak ska gå till barnfamiljer. Det rapporterar DN.

– Vi vill underlätta för att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Stockholm, säger Emilia Bjuggren (S), kandidat till finansborgarråd.

Enligt S omfattar vallöftet runt 60 lägenheter i innerstaden, 50 i närförorten och 300 i ytterstaden per år.

I dag krävs i regel en stor kontantinsats eller decennier av kötid hos Bostadsförmedlingen för att få en stor hyresrätt med överkomlig hyra i Stockholm.