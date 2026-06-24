S i Stockholm: Fler stora hyresrätter till familjer
Socialdemokraterna i Stockholm går till val på att större hyresrätter i allmännyttan, fyror och uppåt, i huvudsak ska gå till barnfamiljer. Det rapporterar DN.
– Vi vill underlätta för att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Stockholm, säger Emilia Bjuggren (S), kandidat till finansborgarråd.
Enligt S omfattar vallöftet runt 60 lägenheter i innerstaden, 50 i närförorten och 300 i ytterstaden per år.
I dag krävs i regel en stor kontantinsats eller decennier av kötid hos Bostadsförmedlingen för att få en stor hyresrätt med överkomlig hyra i Stockholm.
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