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Illustrationsbild. (FREDRIK SANDBERG/TT)
Valet 2026Lokalvalen i Stockholm

S i Stockholm: Fler stora hyresrätter till familjer

Av Joel Malmén
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Socialdemokraterna i Stockholm går till val på att större hyresrätter i allmännyttan, fyror och uppåt, i huvudsak ska gå till barnfamiljer. Det rapporterar DN.

– Vi vill underlätta för att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Stockholm, säger Emilia Bjuggren (S), kandidat till finansborgarråd.

Enligt S omfattar vallöftet runt 60 lägenheter i innerstaden, 50 i närförorten och 300 i ytterstaden per år.

I dag krävs i regel en stor kontantinsats eller decennier av kötid hos Bostadsförmedlingen för att få en stor hyresrätt med överkomlig hyra i Stockholm.

Kötiden för en hyresrätt i Stockholms innerstad är över 20 år
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