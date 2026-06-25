S-ledarens svar på Åkessons påhopp: ”Desperat”

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson är desperat. Det menar Magdalena Andersson (S) efter SD-ledarens Almedalstal, där han beskyllde Socialdemokraterna för att vara ”nedlusat av islamister”.

– Det är sånt desperata partiledare kan säga när det ser ut som att de håller på att tappa makt och inflytande, säger hon i SVT:s Morgonstudion inför partiets halvdag i Almedalen.

Sverige verkar inte tycka att SD-ministrar är särskilt attraktiva, fortsätter Andersson och syftar på det rådande opinionsläget, där oppositionen har ett tydligt övertag.

Intervjun fortsätter med att S-ledaren frågas ut om den heta regeringsfrågan. Precis som tidigare vägrar hon svara på vilka hon kan tänka sig att bjuda in till regeringen vid en eventuell rödgrön vinst.

Man pratar också om vallöftet om ett slopat karensavdrag, som S menar är orättvist. Hon tonar ner farhågorna om att fusket skulle öka med en sådan lagändring.