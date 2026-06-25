Amanda Lind utesluter en regering med KD

Miljöpartiets språkrör Amanda Lind utesluter att sätta sig i regering med Kristdemokraterna, säger hon till SvD.

– Jag ser det som väldigt svårt med tanke på att de har drivit en politik och står för en politik som går i en helt annan riktning än oss i väldigt många delar.

KD-ledaren Ebba Buschs utspel om ”en höger med hjärta” och ”ett annat politiskt ledarskap” har väckt spekulationer om en möjlig vänstersväng.

Centerpartiet hoppas på en S-ledd regering där KD tar plats i stället för V, och även S tycks spana åt det hållet, skriver tidningen.