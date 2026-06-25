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Amanda Lind. (Henrik Montgomery/TT)
Valet 2026Regeringsfrågan

Amanda Lind utesluter en regering med KD

Av Joel Malmén
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Miljöpartiets språkrör Amanda Lind utesluter att sätta sig i regering med Kristdemokraterna, säger hon till SvD.

– Jag ser det som väldigt svårt med tanke på att de har drivit en politik och står för en politik som går i en helt annan riktning än oss i väldigt många delar.

KD-ledaren Ebba Buschs utspel om ”en höger med hjärta” och ”ett annat politiskt ledarskap” har väckt spekulationer om en möjlig vänstersväng.

Centerpartiet hoppas på en S-ledd regering där KD tar plats i stället för V, och även S tycks spana åt det hållet, skriver tidningen.

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