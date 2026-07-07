Sky News: Fifa överväger att välkomna Ryssland igen

En bild på Infantino och Putin 2018.

Efter att Internationella Olympiska Kommittén, IOK, välkomnat ryska idrottare tillbaka till OS med start 2028 kommer det internationella fotbollsförbundet Fifa att börja diskutera Rysslands avstängning. Det rapporterar Sky News.

Sedan den ryska invasionen av Ukraina har inga ryska lag tävlat i vare sig Fifaturneringar eller Uefas tävlingar. I ett uttalande säger Fifa att man har noterat IOK:s beslut.

”Fifa kommer att analysera detta innan vi fattar beslut om nästa steg i samråd med berörda parter”, skriver förbundet.

Den kritiserade Fifapresidenten Gianni Infantino har tidigare öppnat för att låta Ryssland delta igen.