Socialdemokraterna syns mest bland AI-sökresultat

Socialdemokraterna är det parti som är mest synligt när väljarna använder AI-tjänster för att söka svar på frågor om politik. Det visar en kartläggning från den digitala marknadsbyrån Grandur som Breakit rapporterar om.

Genomgången visar också att S är det enda riksdagspartiet som har en så kallad llms.txt-fil kopplad till sin webbplats, vilket kan göra innehållet lättare för AI-system att tolka.

David Björkeryd, vd för Grandur, säger till Breakit att man inte ska övertolka betydelsen av llms.txt, men att det är en ”intressant signal” att S åtminstone har börjat tänka i de här banorna.