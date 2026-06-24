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Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S). (Henrik Montgomery/TT)
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Socialdemokraterna syns mest bland AI-sökresultat

Av Helena Sällström
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Socialdemokraterna är det parti som är mest synligt när väljarna använder AI-tjänster för att söka svar på frågor om politik. Det visar en kartläggning från den digitala marknadsbyrån Grandur som Breakit rapporterar om.

Genomgången visar också att S är det enda riksdagspartiet som har en så kallad llms.txt-fil kopplad till sin webbplats, vilket kan göra innehållet lättare för AI-system att tolka.

David Björkeryd, vd för Grandur, säger till Breakit att man inte ska övertolka betydelsen av llms.txt, men att det är en ”intressant signal” att S åtminstone har börjat tänka i de här banorna.

Omni förklararExperter: Det blir frågorna som avgör valet

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S mest synligt – men om AI-svaren vore mandat skulle det borgerliga blocket med SD vinna valet
Breakit
Så använder partierna AI i valreklamen (2 juni)
Sveriges Television
AI i det politiska informationslandskapet
bakgrund · svenskarnaochinternet.se
Detta är llms.txt och så används filen
bakgrund · ahrefs.com
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