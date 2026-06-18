Nytt bakslag för Space X – analyshus spår kursdubbling

Rymdbolaget Space X föll för andra dagen i rad, efter en urstark inledning för börsnykomlingen.

På torsdagen var aktien ner som mest runt 10 procent, men har återhämtat sig och stängde ner runt 4 procent.

– Med tanke på noteringens storlek och den starka kursutvecklingen de första dagarna är det inte förvånande att vissa investerare väljer att ta hem vinster, säger Ipox Schuster-analytikern Kat Liu till Reuters.

Samtidigt spår ett analyshus på Wall Street att aktien ska mer än fördubblas från dagens nivåer, skriver CNBC. Arete Research sätter riktkursen 401 dollar till slutet av 2027.

Firman tror att Space X kan lyfta på framsteg för Starship-programmet, en ökad uppskjutningstakt och en fortsatt expansion av Starlink.

– Räkna med att Space X-aktien kommer att handlas på nyheter om hur väl Starship kan återanvändas och uppskjutningstakten, skriver Aretes analytiker i en analys på torsdagen.