Space X rusade vidare: ”Ingen typisk meme-aktie”

Space X rusade vidare efter börsdebuten i fredags, då rymdbolaget steg 19 procent.

Vid stängning hade aktien gått upp lika mycket och lite till, upp nästan 20 procent. Därmed närmar sig Musks rymdbolag techjätten Amazon som världens femte högst värderade bolag, enligt sajten Companiesmarketcap.com.

Uppgången har samtidigt varit betydligt mer stabil än väntat, säger Brian Mulberry, chefsstrateg på Zacks Investment Management till CNBC.

– Det här är ingen typisk meme-aktie som exploderar direkt från start. Snarare verkar investerare köpa in sig och behålla aktien i sina portföljer, säger han.

Franklin Templeton-chefen Max Gokhman är inte heller förvånad över det stora intresset.

– Det har funnits många investerare, särskilt privatsparare, som stått vid sidlinjen och inte haft möjlighet att få exponering mot bolaget, säger han till Bloomberg.