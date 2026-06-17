Strömmer öppnar för att låta grannar varna för sexförbrytare
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) öppnar för att ändra förtalslagstiftningen så att grannar ska kunna varna varandra om dömda sexförbrytare utan att riskera att dömas. Det rapporterar SvD.
– Jag förstår att människor inte tycker att det är en rimlig balans när de inte kan varna sina grannar, exempelvis i en lokal Facebookgrupp. Vi anser att det är motiverat att se över lagstiftningen, säger Strömmer.
S rättspolitiska talesperson säger att de inte ”landat i ett ja eller nej” i frågan ännu, men förespråkar att regeringen ska tillsätta en utredning om hur ett sådant förslag skulle kunna se ut.
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