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Försvarsminister Pål Jonson (M) vid en presskonferens under Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Försvarets framtid

Sverige och Tyskland vill samarbeta kring luftförsvar

Av Andreas Victorzon
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Sverige och Tyskland har undertecknat en avsiktsförklaring om luftförsvar. Det uppger försvarsminister Pål Jonson (M) i samband med Natotoppmötet i Turkiet, enligt Reuters.

Från bland annat tyskt håll finns det intresse för att samarbeta med Saab kring utvecklingen av nya stridsflygplan, tillägger han.

– Det beror på att vi är ett av endast två länder i Europa som faktiskt kan utveckla, konstruera och tillverka nya stridsflygplan, tillsammans med Frankrike, säger försvarsministern enligt nyhetsbyrån.

Ett samarbete kring obemannade system, som samverkar med bemannade stridsflygplan, kan också bli aktuellt säger Pål Jonson.

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