ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) talar på Almedalen. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Thand Ringqvist (C): Vill styra med S och KD

Av Adam Lindh
Publicerad:

Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvists drömregering efter höstens riksdagsval består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det säger hon under ett besök i Borgholm på Öland, rapporterar Barometern.

– Det tycker vi skulle vara bra för Sverige – för ett Sverige som kan driva tillväxt och grön omställning, säger hon.

Hon säger också att målet är att C ska bli större än Vänsterpartiet. Det är, tillsammans med Sverigedemokraterna, det parti som hon tidigare sagt att hon inte vill släppa fram i en regering.

– Mitt uppdrag är att se till att vi blir större än Vänsterpartiet. Då behövs inte de i regeringen, säger hon.

Omni förklararUtlandssvenskarna kan betyda valseger för Moderaterna – om de röstar

Omni Mer
Borgholm är en gammal centerbygd
www.barometern.se  · Ofta betalvägg
Elisabeth Thand Ringqvist har tidigare sagt att Ebba Busch distanserar sig från Tidö (24 juni)
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026ValrörelsenBorgholmKalmar länÖlandElisabeth Thand RingqvistVänsterpartietKristdemokraternaCenterpartietSocialdemokraternaSverigedemokraternaPolitik