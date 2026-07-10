Thand Ringqvist (C): Vill styra med S och KD

Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvists drömregering efter höstens riksdagsval består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det säger hon under ett besök i Borgholm på Öland, rapporterar Barometern.

– Det tycker vi skulle vara bra för Sverige – för ett Sverige som kan driva tillväxt och grön omställning, säger hon.

Hon säger också att målet är att C ska bli större än Vänsterpartiet. Det är, tillsammans med Sverigedemokraterna, det parti som hon tidigare sagt att hon inte vill släppa fram i en regering.

– Mitt uppdrag är att se till att vi blir större än Vänsterpartiet. Då behövs inte de i regeringen, säger hon.