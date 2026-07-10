Thand Ringqvist (C): Vill styra med S och KD
Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvists drömregering efter höstens riksdagsval består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det säger hon under ett besök i Borgholm på Öland, rapporterar Barometern.
– Det tycker vi skulle vara bra för Sverige – för ett Sverige som kan driva tillväxt och grön omställning, säger hon.
Hon säger också att målet är att C ska bli större än Vänsterpartiet. Det är, tillsammans med Sverigedemokraterna, det parti som hon tidigare sagt att hon inte vill släppa fram i en regering.
– Mitt uppdrag är att se till att vi blir större än Vänsterpartiet. Då behövs inte de i regeringen, säger hon.
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