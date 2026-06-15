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Fartyg i Hormuzsundet den 11 juni. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
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Trump: Fartyg börjar lämna Hormuzsundet

Av Hedda Hallsenius
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Oljefartyg har börjat lämna Hormuzsundet, hävdar USA:s president Donald Trump i ett inlägg på Truth Social. Men spårningsdata visar att ytterst få fartyg har rört på sig.

”Fartyg börjar röra sig, många lastade med olja, ut ur Hormuzsundet. De seglar via den södra ”motorvägen” som är fullkomligt säker, trygg och orörd”, skriver han.

Trafiken genom sundet står dock fortfarande till stor del still, rapporterar AFP som hänvisar till marin spårningsdata från regionen. Under måndagen tros två fartyg ha lämnat sundet.

Vicepresident JD Vance säger att USA förväntar sig att Iran inte ska införa tullar i sundet, men att frågan ska diskuteras.

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truthsocial.com
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