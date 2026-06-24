Trump hoppar på republikaner efter omröstning: ”Förlorare”

Donald Trump riktar hård kritik mot de fyra republikaner i senaten som röstade för att begränsa presidentens krigsmakt i Iran, i ett inlägg på Truth Social. Den amerikanske presidenten kallar även omröstningen ”betydelselös” och menar att den kommer vid en dålig tidpunkt.

Republikanerna som röstade för resolutionen var Lisa Murkowski från Alaska, Susan Collins från Maine, Rand Paul från Kentucky och Bill Cassidy från Louisiana. Trump kallar dem i flera inlägg för ”förlorare” och hävdar att de har gjort hans jobb svårare.

Omröstningen skedde samtidigt som Pentagon begärde 80 miljarder dollar från kongressen för att finansiera det mer än tre månader långa kriget i Iran.

Kriget har varit impopulärt bland väljarna och har splittrat det republikanska partiet. Resolutionen, som syftar till att hindra Trump från att återuppta kriget i Iran, är inte juridiskt bindande men har ett symboliskt värde, skriver AP.