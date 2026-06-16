Trump: Inte nöjd med Israel – låt Syrien ta hand om Hizbollah

USA:s president Donald Trump säger att han inte är nöjd med hur Israel hanterat sin krigföring i Libanon, säger han enligt Bloomberg.

– Jag föreslog att Israel ska låta Syrien ta hand om Hizbollah, säger han under G7-mötet i Frankrike.

Trump säger att Israel tagit för lång tid på sig, och att dess långvariga insatser i Libanon äventyrar fredsavtalet mellan USA och Iran.

– Nu måste Bibi (premiärminister Benjamin Netanyahu, reds. anm.) bli mer ansvarstagande när det gäller Libanon. För många människor dödas, och man behöver inte riva ett helt lägenhetshus varje gång man letar efter någon.

Avtalet kan dock överleva även om Israel fortsätter att anfalla Libanon, anser Trump.