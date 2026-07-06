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En ukrainsk räddningsarbetare i Kyiv efter Rysslands attacker. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenNatomötet i Turkiet

Trump inför mötet: Fred är närmare än vad folk tror

Av Jacob Ruderstam
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Slutet på Ukrainakriget är närmare än vad folk tror. Det säger USA:s president Donald Trump på en pressträff. Han säger också att fred i Ukraina står högt på agendan i samband med Natotoppmötet i turkiska Ankara i veckan, rapporterar Reuters.

– Putin vill avsluta kriget, Ukraina vill avsluta kriget. Det pågår samtal, och sen får vi se om vi kan avsluta det.

Trump tror också att den ryske presidenten ”känner sig pressad” på grund av ukrainska attacker och omvärldens sanktioner.

Reuters notis
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Trump: Vi är nära ett slut på kriget
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