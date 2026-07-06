Trump inför mötet: Fred är närmare än vad folk tror

Slutet på Ukrainakriget är närmare än vad folk tror. Det säger USA:s president Donald Trump på en pressträff. Han säger också att fred i Ukraina står högt på agendan i samband med Natotoppmötet i turkiska Ankara i veckan, rapporterar Reuters.

– Putin vill avsluta kriget, Ukraina vill avsluta kriget. Det pågår samtal, och sen får vi se om vi kan avsluta det.

Trump tror också att den ryske presidenten ”känner sig pressad” på grund av ukrainska attacker och omvärldens sanktioner.