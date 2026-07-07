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Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan. (Emrah Gurel /AP/TT / AP)
Natomötet i Turkiet

Trump till attack mot Nato och Europa: ”De finns inte där för oss”

Av Jacob Ruderstam
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USA:s president Donald Trump hann knappt landa vid Natotoppmötet i Ankara innan han riktade kritik mot flera europeiska Natoländer. Efter att ha upprepat sina uttalanden om att det danska territoriet Grönland i stället borde styras av USA gick han till angrepp mot Italien, Frankrike och Tyskland.

– Vi lägger hundratals miljarder dollar och de är inte där för oss, men vi har alltid funnits där för dem, sa han enligt The Guardian.

En stor del av hans kritik handlar om att europeiska länder inte hjälpte till under USA:s krigföring mot Iran. Trump hotade på nytt med att sluta hjälpa Europa ekonomiskt samt kalla hem amerikanska styrkor från kontinenten.

The Guardian noterar att Trump inte kom med något nytt, men att uttalandena ”visar vilken attityd han har inför morgondagens Natomöte”.

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Natomötet i TurkietIranEuropaUSAFrankrikeTysklandItalienMellanösternTurkietNordamerika Donald TrumpNato