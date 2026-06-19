Uppgifter: Iran har etablerat hemliga celler i Irak

Irans revolutionsgarde har byggt upp hemliga celler i Irak som används för att genomföra attacker mot amerikanska baser i gulfländer. Det uppger flera irakiska källor till Reuters.

I varje cell ingår cirka tio irakiska shiitiska elitsoldater och många av dem har rekryterats från den islamiska motståndsrörelsen i landet.

Mellan den 20 april och 17 maj ska tre eller fyra celler ha genomfört minst sju drönarattacker mot mål i bland annat Kuwait, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, uppger tre av källorna. Reuters har däremot inte kunnat verifiera uppgifterna.

Cellerna används för att kunna verka utanför milisnätverken och på så sätt undvika att bli upptäckta.