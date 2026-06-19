Utrikesministern: Polens beslut gynnar Moskva
Beslutet att frånta Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Polens högsta utmärkelse, Vita örnens orden, kritiseras av Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha, rapporterar AFP.
Sybiha beskriver beslutet som ett ”strategiskt misstag” och som ”respektlöst”.
Han kallar det även för ett ”ansvarslöst” beslut som bara gynnar Moskva. Som svar meddelar Sybiha att han kommer att lämna tillbaka en polsk utmärkelse som han tidigare tilldelats.
bakgrund
Ukrainska upprorsarmén
Wikipedia (sv)
Ukrainska upprorsarmén (UPA) (ukrainska: Українська повстанська армія: Ukrajinska postanska armija) var en ukrainsk nationalistisk gerillarmé aktiv på 1940-talet. UPA var den militära grenen av Organisationen för ukrainska nationalister (ONU-B) under Stepan Bandera.
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