Vänsterpartiet har uppmärksammats på X-inlägget där riksdagsledamoten Mohamed Ali (V) sprider en konspirationsteori om terrorattackerna mot Israel den 7 oktober.

Partiets gruppledare Samuel Gonzalez Westling skriver till Aftonbladet att Mohamed Ali ångrar inlägget och inte står bakom innehållet i dag.

”Det är bra, eftersom den typen av konspirationsteorier inte hör hemma i Vänsterpartiet. Inlägget skrevs för tre år sedan, långt innan han blev invald i riksdagen”, skriver Gonzalez Westling.