Var femte ny bil i EU är nu eldriven
Bilförsäljningen i EU steg med 3,2 procent i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya siffror från branschorganisationen Acea. Andelen elbilar som nyregistrerades har under samma period ökat från 15 till 20 procent.
Hybridbilarna ökar till 38 procent av nybilsförsäljningen och är därmed den största gruppen. Diesel- och bensinbilar stod för 30 procent, en minskning från 38 procent i maj i fjol.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen