Var femte ny bil i EU är nu eldriven

Cirkle K:s snabbladdningsstation för elbilar vid E4:an i Järna söder om Stockholm. Illustrationsbild.

Bilförsäljningen i EU steg med 3,2 procent i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya siffror från branschorganisationen Acea. Andelen elbilar som nyregistrerades har under samma period ökat från 15 till 20 procent.

Hybridbilarna ökar till 38 procent av nybilsförsäljningen och är därmed den största gruppen. Diesel- och bensinbilar stod för 30 procent, en minskning från 38 procent i maj i fjol.